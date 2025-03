Carambola di veicoli sulla A26: tre feriti non gravi

Casale Monferrato (AL) – È di tre feriti, per fortuna non gravi, il bilancio di uno spettacolare incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio lungo l’autostrada A26 all’altezza di San Salvatore Monferrato poco prima della Galleria Olimpia, in direzione Casale Monferrato. Quattro i mezzi coinvolti, un camion, due auto e una moto. I feriti sono stati soccorsi da due squadre del 118 e dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto insieme a una pattuglia Polstrada di Casale Sud. Per rendere percorribile l’autostrada il traffico è stato temporaneamente deviato solo sulla corsia di emergenza.