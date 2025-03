In occasione della cerimonia d’intestazione della piazza dedicata allo scrittore Giuseppe Marotta a Gavi sarà allestita la mostra a lui dedicata dal titolo “A Milano non fa freddo”

Gavi – A Gavi il 5 aprile 2025, in occasione della cerimonia d’intestazione della piazza dedicata allo scrittore Giuseppe Marotta (nella foto -Napoli 1902 – 1963) che avrà inizio alle ore 16 nella piazza di fianco al Teatro Civico di Gavi in presenza del Sindaco, dell’Assessore e dei Consiglieri, si inaugura la mostra “A Milano non fa freddo” nel principale atrio del Comune con brindisi offerto dal Consorzio tutela del Gavi, sarà allestita una mostra che resterà aperta al pubblico con ingresso libero da sabato 5 a domenica 13 aprile. La curatela è di Claudia Casolaro, che ha ideato “Transito di Vite” dando luce a una lunga ricerca d’archivio. Il titolo della mostra è tratto da uno dei tre libri dedicati a Milano, dello scrittore Giuseppe Marotta: “A Milano non fa freddo” (1949), “Mal di Galleria” (1958), “Le Milanesi” (1962) pubblicati da Bompiani. Dopo la prima tappa milanese della mostra, allestita nella Casa Museo Spazio Tadini, dal 23 gennaio a sabato 8 marzo 2025, la seconda sarà a Gavi (AL) per intraprendere un “tour di tappe” come fu nella vita dello scrittore (Milano, Gavi, Genova, Roma, Napoli). Sarà l’occasione per conoscere il nodo narrativo che unisce Napoli, Milano e Gavi, i cui interpreti sono due artisti napoletani (Marotta e Casolaro) che sposarono nel 1927 e nel 1929 due sorelle gaviesi: Pia e Maria Montecucco. Le due coppie si conobbero a Milano, i matrimoni delle due coppie avvennero a Gavi nella Chiesa di San Giacomo Maggiore. A Milano nacquero tutti i loro figli. Attraverso queste figure legate da rapporti di amicizia e parentela, si offre uno spaccato sociale e culturale, significativo del panorama artistico, cinematografico, letterario ed editoriale che segna un’epoca importante, quella d’inizio Novecento, fatta di migrazioni, invenzioni e iniziative imprenditoriali.

Giuseppe Casolaro (1901-1985) illustratore e pittore, dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti di Napoli visse a Parigi dove fu scoperto da Leonetto Cappiello (noto in Italia per i manifesti Campari). Da Parigi giunse a Milano, città in cui fece carriera come illustratore per grandi committenti (Pirelli, Michelin, Bayer, La Rinascente)

Giuseppe Marotta junior (1929 – 1999), grafico e pittore nato a Milano, visse a lungo a Gavi con la seconda moglie e i loro due figli.

Massimo Casolaro (1931 – 2022), figlio primogenito di Giuseppe Casolaro e Maria Montecucco, si trasferì da Milano a Gavi nei primi anni ’70 e creò, con la moglie Enrica Bonetti, la galleria d’arte “Il Doge” (dietro l’abside della Chiesa principale di Gavi), il ristorante “Le Cantine del Gavi” e, nel novembre del 1974, la prima rivista mensile “Far da Se” che nel 2024 ha compiuto 50 anni di attività editoriale.

Giuseppe Marotta fu giornalista anche per il settimanale “L’Europeo (dal 1955 al 1963) e qui citiamo una risposta che diede a una lettrice: le scrisse che “l’autentico luogo di nascita di un uomo è quello che gli dà lavoro, pane e dignità”.

Nel 1983, per celebrare i 20 anni dalla morte dello scrittore, oltre alla commemorazione avvenuta a Gavi (a cui era presente anche Indro Montanelli), la città di Milano stampò una edizione speciale del libro “A Milano non fa freddo” rilegato in brossura, 400 copie numerate, con un “Grazie, Marotta” firmato dal Sindaco Carlo Tognoli e i contributi, in sua memoria, di amici e colleghi, tra i quali Enzo Biagi, Dino Buzzati, Oreste del Buono, Indro Montanelli, Nazareno Fabbretti. Ogni volume conteneva un’opera di Giuseppe Marotta jr. numerata e firmata.

“L’Oro di Napoli” raccolta di novelle scritte da Giuseppe Marotta (Bompiani 1947) fu un bestseller da 200.000 copie e tradotto in trenta lingue. Nel 1954 con la regia di Vittorio De Sica uscì l’omonimo film “L’Oro di Napoli” con la sceneggiatura di Zavattini, Marotta e De Sica. In occasione dei 70 anni dall’uscita del film la pellicola è stata restaurata in 4k da Cinecittà e FilmAuro e presentata il 27 agosto 2024 in anteprima alla 81a Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia (Festival del Cinema di Venezia), film considerato tra i 100 capolavori da salvare e capostipite della commedia all’italiana.

Attraverso una lunga ricerca d’archivio, svolta con princìpi di documentazione giornalistica, la mostra diventa palcoscenico degli intrecci che davano vita, cent’anni fa, a solide amicizie, collaborazioni preziose, incontri e offrivano fervide occasioni ai talenti, creando un terreno importante nella cultura del Novecento.

In mostra ci sono quadri, manifesti, illustrazioni di Casolaro, importanti riviste d’epoca, tutti i libri di Marotta e le sue canzoni, ritagli di articoli dell’ Eco della stampa, fotografie dei primi del Novecento, foto inedite (tra cui un ritratto di Sofia Loren), filmati originali, una testimonianza audio di Zavattini, video autoriali, carteggi e manoscritti autografi di Marotta. Curiosità e retroscena tra cinema, redazioni e vita comune, viaggi, incontri, lettere e dediche preziose, tra intellettuali e personaggi immaginari, hanno spinto Claudia Casolaro a una lunga ricerca appassionata tra archivi privati e pubblici con il desiderio di raccontare memorie importanti che potrebbero sparire incustodite e dimenticate.

Claudia Casolaro è la primogenita di Massimo Casolaro e Enrica Bonetti, nipote di Giuseppe Casolaro e di Giuseppe Marotta. A Gavi è custodito un vasto e ricco archivio (privato ma consultabile) dei Casolaro e Marotta.