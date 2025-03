Pallacanestro Champions League – Per la Bertram sesta vittoria consecutiva (risicata) contro Atene

Casale Monferrato (Bertram Derthona Tortona – AEK Betsson Atene 83-82) – Bertram senza fine. Il Derthona conquista la sesta vittoria consecutiva facendo cadere l’imbattibilità nelle Top 16 dell’AEK Betsson Atene, battuta nell’ennesima volata mozzafiato della stagione Bianconera. Al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato il punteggio per i padroni di casa è di 83-82 nella quinta e penultima giornata del Girone I della seconda fase a gironi della Champions League. A decidere il tiro libero segnato a 1 secondo e 3 decimi dalla fine da Tommaso Baldasso, conseguenza del fallo subito ad opera di Filonis sulla parità a 82 dopo aver conquistato il rimbalzo difensivo sulla tripla di Hale sbagliata a -3” che poteva dare il successo ai greci. Alla fine sono soddisfatte entrambe le squadre, la Bertram perché dà continuità al suo periodo d’oro dandosi slancio in vista dell’autentico spareggio della prossima settimana contro Würzburg che determinerà la seconda qualificata ai quarti di finale, l’AEK perché difendendo il +7 dell’andata si aggiudica il primo posto nel girone con un turno d’anticipo sulla fine. A rendere un po’ meno gioiosa la serata tortonese l’infortunio di Christian Vital, costretto ad uscire a 4 minuti dal termine dopo un durissimo colpo al costato subito in uno scontro a rimbalzo d’attacco con il suo compagno di squadra Gorham.

Bertram Derthona Tortona – AEK Betsson Atene 83-82 (27-21, 45-37, 68-61)

Tortona: Zerini 2, Vital 14, Kuhse 12, Gorham 16, Candi 7, Denegri, Baldasso 7, Kamagate 4, Biligha 10, Severini, Josovic ne, Weems 11. All. De Raffaele.

Atene: Skordilis, Hubb 18, Karampaelas ne, Filonis, Bryce 2, Kuzminskas 21, Netzipoglou 4, Obiesie 4, Kouzeloglou, Arsenopoulos ne, Golden 14, Hale 19. All. Sakota.

Arbitri: Rosso (FRA), Kozlovskis (LVA),

Foto: Pianeta Basket