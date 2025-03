Pallacanestro Eurolega – L’Olimpia fatica a metà campo e perde

Paris Basketball – Olimpia Milano 92-79 (22-18, 26-19, 28-30, 16-12).

Paris Basketball: Shorts 24 (10 ast), Hifi 3, Ward 11 (7 reb), Cavaliere, Sy 2, Herrera 13, Lo 13, Hayes 2, Jantunen 8, Dossou-Yovo 4, Ouattara 6, Hommes 6. Coach Splitter.

Olimpia Milano: Mannion 17, Causeur 18, Tonut 7, Bolmaro, Brooks 5, LeDay 14, Ricci 2, Flaccadori n.e, Diop, Caruso, Shields 10 (9 reb), Mirotic 6. Coach Messina.

Parigi (Paris Basketball – Olimpia Milano 92-79) – Paris Basketball trova un’importante vittoria contro l’Olimpia Milano nel Round 30 di EuroLeague. Partita difficilissima dal punto di vista tattico e del ritmo per la squadra milanese, visto che Paris come sempre gioca ad un ritmo folle. Il match si mette subito in salita per i Milanesi con un parziale di 12-0, mentre i padroni di casa trovano anche il +17 nel terzo quarto. L’Olimpia Milano fatica tantissimo nelle due metà campo, trovando un super Mannion nei primi 20 minuti ed un super Causeur nel terzo periodo, motivo per cui riesce a rimanere in partita oltre i primi 30 minuti. Milano non ha però le forze per rientrare in partita nel quarto periodo, paga una partenza shock nel primo quarto e subisce una sconfitta non banale contro Paris.

Foto: Eurosport