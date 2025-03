Sgominata banda di spacciatori nordafricani

Cuneo – Nell’ambito dell’operazione “Inside the City”, condotta fra l’autunno del 2022 e il dicembre 2024 dalla sezione operativa della compagnia carabinieri sono state sequestrate 300 dosi di crack oltre a 10.000 euro in contanti, arrestati sette spacciatori e denunciati due componenti della banda in stato di libertà. Ben 33 le perquisizioni che hanno portato a denunciare altre venti persone a piede libero. A gennaio, su richiesta della procura, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per ulteriori indagati, otto dei quali sono stati rintracciati e arrestati. Per altri due indagati sono stati disposti il divieto di dimora in provincia di Cuneo in un caso e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell’altro. Sei arresti sono stati eseguiti a Cuneo, uno a Torino e uno a Ventimiglia: per rintracciare i cinque latitanti sono stati attivati anche i canali di cooperazione internazionale fra le forze di polizia. Gli indagati sono tutti immigrati irregolari, senza fissa dimora, provenienti da diversi Stati dell’Africa occidentale. L’operazione “Inside the City” ha portato anche alla segnalazione di 13 persone come assuntori abituali e al sequestro di 300 dosi di crack e di svariate dosi di hashish. Nelle varie perquisizioni sono stati trovati oltre 10.000 euro in contanti.