Tenta di aggredire una donna con un pugnale ma è fermato dagli Agenti

Savona – La Polizia è intervenuta con una pattuglia in un esercizio commerciale dove un uomo di 42 anni e una donna di 30 erano stati notati durante un’animata discussione nel corso della quale l’uomo impugnava un pugnale. All’arrivo della Polizia ha tentato di nascondere l’arma, gesto che ha insospettito i poliziotti che hanno subito recuperato il pugnale trovandone un altro. I due pugnali hanno una lama di ben 27 centimetri e sono stati sequestrati. Si tratta di armi risalenti al secondo ventennio del XX secolo in dotazione alla divisa di “avanguardista moschettiere” della Gil. In Questura l’uomo è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi.