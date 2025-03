Auto esce di strada: muore un passeggero

Virle Piemonte (TO) – È di un morto e due feriti il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio sulla provinciale 138 al confine con Osasio. Per cause in corso di accertamento una Volkswagen Polo con tre persone a bordo è andata a schiantarsi contro un ponticello nel letto del ruscello che corre a bordo carreggiata. Uno dei due passeggeri, un rumeno di 32 anni residente a Torino, è morto sul colpo. Il conducente e il secondo passeggero, rispettivamente di 30 e 24 anni, sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino. Dei due feriti uno è sveglio e ricoverato in condizioni non gravi con un trauma cervicale, l’altro è intubato con un trauma toracico e un altro a livello renale, e la sua prognosi è riservata. Sul posto, oltre alle due ambulanze del 118, anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.