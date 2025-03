Asti – Per cause in corso di accertamento ieri sera una ragazzina di 12 anni è precipitata dal quinto piano di un palazzo in zona Torretta. Dato l’allarme sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del grave incidente. La bambina è stata immediatamente ricoverata all’ospedale di Asti dove è in rianimazione. È stata operata nella tarda serata e sta lottando fra la vita e la morte.