Sorpreso a rubare in garage: arrestato e condannato per direttissima

Casale Monferrato (AL) – Stanotte un ladro è stato colto in flagrante mentre rubava del materiale dalla rimessa di un impresario edile che, sentendo del rumore proveniente dal garage, s’è alzato dal letto ed è andato a vedere, sorprendendo il ladro mentre stava caricando su un furgone dei profilati di alluminio e del materiale edile. Tra i due è nata una colluttazione, mentre un vicino di casa, sentito quel trambusto, ha dato l’allarme. Sul posto i Carabinieri insieme a una pattuglia della Polizia di Stato. Il ladro, un uomo di 50 anni, è stato arrestato per furto aggravato e la refurtiva, del valore di circa 700 euro, è stata riconsegnata al proprietario. Dopo una notte in cella, stamane il Tribunale di Vercelli l’ha giudicato con rito direttissimo e, dopo la convalida dell’arresto, l’ha rimesso in libertà.