Anziano di 92 anni scomparso a Bereguardo è stato ritrovato a Vigevano

Vigevano (PV) – Mercoledì mattina verso le 11 un anziano di 92 anni è stato ritrovato in stato confusionale lungo la Strada dei Ronchi, nelle vicinanze della frazione Sforzesca. L’uomo, che è residente a Bereguardo, era scomparso da casa lunedì. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari ha consentito un immediato soccorso e il suo ricovero all’ospedale. L’anziano ha detto di essersi allontanato da casa alcuni giorni prima, ma senza riuscire a spiegare come fosse giunto in quel punto così lontano. Durante il suo racconto ha anche riferito di frequentare regolarmente un bar a Parasacco. Gli agenti hanno contattato i titolari del bar i quali hanno confermato che l’anziano è un cliente abituale. Ancora da chiarire come possa essere arrivato fino a lì: forse ha chiesto un passaggio, oppure è salito su un mezzo pubblico.