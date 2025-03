Camion compattatore carico di carta prende fuoco: nessuna vittima

Torino – Ieri pomeriggio per cause in corso di accertamento un camion compattatore per la raccolta dei rifiuti di carta ha preso fuoco in Via Paolo Veronesi. Dato l’allarme dagli operatori, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno avuto ragione delle fiamme in due ore e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire le cause dell’incendio che è partito dal veicolo pesante, ha coinvolto anche una macchina parcheggiata lì vicino ma le fiamme non hanno interessato le abitazioni.