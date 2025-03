Meno grano e meno nocciole: ora li importiamo dal Canada

Torino – Il Piemonte lancia l’allarme sull’invasione di grano canadese con gli arrivi aumentati del 68%, cui si aggiunge un calo generalizzato della produzione di nocciole su tutta la Regione. Da luglio a dicembre 2024 sono arrivate 392.000 tonnellate di grano duro, cereale trattato con una modalità vietata nel nostro Paese. Dati preoccupanti dell’import che contribuiscono a far abbassare i prezzi pagati agli agricoltori italiani nonostante un’annata che ha visto un calo generalizzato del raccolto del 20% e delle scorte nella Ue. La situazione rischia di peggiorare a causa dei dazi. La guerra commerciale tra Usa e Canada potrebbe far calare gli acquisti di cereali canadesi negli States spingendo di fatto a indirizzarli verso altri mercati se non andranno a incrementare le scorte.