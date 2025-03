Prosegue il Master che forma gli ingegneri dell’industria aerospaziale

Torino – Prosegue con successo il Master in Operational Excellence Management, frutto della collaborazione tra il Politecnico di Torino e Leonardo S.p.A., fortemente sostenuto dalla Regione Piemonte e giunto alla sua terza edizione dopo i riscontri positivi di quelle del 2019 e 2022.

Il Master intende formare ingegneri specializzati capaci di comprendere e ottimizzare l’intero processo produttivo di un velivolo, dalla progettazione alla gestione operativa, con particolare attenzione agli aspetti di manutenzione e sicurezza. Pur avendo una forte connotazione aerospaziale, il programma offre competenze trasversali applicabili anche in altri settori industriali.

Il progetto si conferma un’eccellenza nella formazione avanzata per l’industria aerospaziale, grazie a un percorso altamente qualificante che consente ai laureati di sviluppare competenze tecniche e gestionali nel paradigma dell’Industria 4.0. A suo supporto la Regione ha destinato 123.500 euro di risorse del Fondo sociale europeo nell’ambito del bando “Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca”. Il finanziamento copre le 400 ore di formazione esterna previste dal Master, garantendo così l’accesso gratuito agli studenti selezionati. Gli allievi sono assunti sin dall’inizio del percorso formativo come apprendisti presso la Divisione Velivoli di Leonardo S.p.A., con la possibilità, al termine del programma, di trasformare il contratto in un impiego stabile.

“La Regione Piemonte continua così a investire nella formazione di alto livello e nell’inserimento professionale dei giovani, perché crediamo fermamente che il futuro della nostra Nazione passi attraverso il talento e la preparazione delle nuove generazioni – commenta Elena Chiorino, vicepresidente e assessore alla Formazione professionale e al Lavoro – Il Master in Operational Excellence Management è un esempio concreto di come pubblico e privato possano collaborare per creare opportunità di crescita professionale e occupazionale. Il nostro impegno è chiaro: vogliamo valorizzare le competenze, creare occupazione stabile e rafforzare il sistema produttivo italiano. L’aerospazio, come testimonia il ddl Spazio approvato alla Camera, è un settore centrale in cui Torino deve ambire a svolgere un ruolo da protagonista”.