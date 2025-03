Sarà l’azera Baku Steel a trattare l’acquisto dell’ex-Ilva

Novi Ligure (AL) – Da Roma fanno sapere che fra le 30 ditte che depositarono manifestazioni di interesse di acciaierie d’Italia sarà l’azera come ha comunicato alla stampa il Ministro dell’Industria Adolfo Urso (nella foto). Dopo un’estenuante trattativa durata quasi tre anni gli amministratori straordinari hanno chiesto al governo il via libera alla negoziazione in esclusiva col gruppo azero, la cui offerta è stata ritenuta migliore di quelle di Jindal Steel International e di Bedrock Industries. Si tratta di un gruppo molto più piccolo di quello italiano (nato a Novi a fine Ottocento grazie alle famiglie Bonelli e Cavanna) se si calcola che la sua produzione a pieno regime è meno di un quarto di quella italiana. Il processo di selezione ha richiesto tempi più lunghi di quelli ipotizzati. I commissari fanno sapere di aver valutato diversi fattori, tra cui la solidità finanziaria dei candidati, la sostenibilità industriale delle rispettive proposte e i benefici in termini di occupazione e per le comunità locali. Se la trattativa andrà a buon fine i commissari garantiscono che “si svolgerà con la necessaria riservatezza, garantendo la tutela degli interessi industriali, occupazionali e sociali coinvolti”. Tuttavia, perché la trattativa cominci, bisognerà attendere, come chiarito dal Ministro Urso, il parere del comitato di sorveglianza e la delibera del Mimit. Dell’offerta presentata ai commissari si sa che prevede la costruzione di un rigassificatore galleggiante nel porto di Taranto e la disponibilità a farsi carico di 7.800 dei 10.000 addetti. L’offerta economica sarebbe di un miliardo, di cui 500 milioni per valore del magazzino, cui andranno aggiunti gli investimenti. La trattativa si concentrerà soprattutto sugli interventi per la decarbonizzazione, il risanamento ambientale e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Non è da escludere che il governo, ferma restando la possibilità di utilizzare il golden power, possa decidere di entrare nella nuova società con una quota di minoranza in capo a Invitalia. È anche possibile che gli azeri aprano alla presenza di un socio privato italiano.