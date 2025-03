Sestri Ponente (GE) – Stamane un uomo di 50 anni s’è barricato in casa minacciando di far saltare per aria la casa e di uccidersi. Ma alla fine è stato l’uomo stesso, dalla sua casa di via Borzoli, a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti artificieri e mediatori della polizia oltre all’ambulanza del 118. Non sono chiari al momento i motivi del gesto. Dopo una lunga trattativa con i negoziatori della polizia, l’uomo avrebbe infine aperto la porta.