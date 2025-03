Accoltellato a morte si rifugia in un bar

Alessandria – Poco prima di mezzogiorno un extracomunitario di 35 anni, trascinandosi a fatica e perdendo molto sangue, è entrato nel “Bar Angolo” di Via Mazzini 68 ed è stramazzato a terra. Subito è scattato l’allarme e sul posto si sono portati una pattuglia delle forze dell’ordine e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno visto che il poveretto era stato ferito con un coltello, alla testa, all’addome e alle braccia. Immediato il ricovero all’ospedale dove è in rianimazione e sta lottando fra la vita e la morte. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili dell’aggressione. L’unica cosa certa è che sia stato ferito altrove e che sia entrato nel bar per essere soccorso.