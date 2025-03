Otto migranti scoperti nel cassone di un camion in autostrada

Ovada (AL) – Erano in otto nascosti nel rimorchio di un autoarticolato proveniente da Ventimiglia lungo la A26 Genova – Gravellona Toce. È stata una pattuglia di Polstrada a trovarli nel tardo pomeriggio di ieri durante un servizio di controllo. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine effettuato da una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Sottosezione di Ovada, sotto il coordinamento del Centro Operativo della Polizia Stradale di Genova. Durante l’ispezione del mezzo pesante, gli agenti hanno aperto i portelloni posteriori del semirimorchio, scoprendo la presenza di otto uomini adulti. Gli individui, apparentemente in buone condizioni di salute, sono stati immediatamente presi in carico dalle autorità. A seguito della scoperta, è stato allertato il servizio di emergenza 118 per fornire eventuale assistenza medica ai migranti. Le autorità stanno ora svolgendo accertamenti per chiarire le modalità del loro viaggio e il loro stato giuridico sul territorio italiano.