Retata di spacciatori nel centro di Torino

Torino – È di 12 persone fermate per spaccio di droga nel centro di Torino il bilancio della maxioperazione effettuata stanotte dai Carabinieri che hanno accertato ben 295 cessioni di hashish e marjuana. L’operazione è stata coordinata dal Tribunale di Torino per cui i Carabinieri della Compagnia Torino San Carlo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di dodici soggetti di origine centro e nord africana. In particolare per cinque di loro è scattata la misura di custodia in carcere, mentre per i restanti sette è stata applicato il divieto di dimora in Torino. Nel corso dell’attività che ha visto anche l’ausilio di sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri della Stazione Po Vanchiglia, hanno scoperto un vero e proprio “mercato di droga a cielo aperto”, attivo senza sosta sia di giorno che di notte. I soggetti destinatari delle misure sono stati colti in flagrante con la droga in Via Cesare Balbo a pochi metri dalla Mole Antonelliana, luoghi abitualmente frequentati da studenti universitari. Oltre ai fermati, ben cinquanta persone sono state arrestate in flagranza di reato, altre quindici sono state denunciate per spaccio di sostanza stupefacente, tutto questo anche successivamente alla chiusura dell’indagine. I responsabili sono stati denunciati per “concorso continuato nella cessione di sostanze stupefacenti”.