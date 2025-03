Calcio Serie C – L’Entella batte il Gubbio senza infamia e senza lode

Gubbio (Gubbio – Virtus Entella 0-2) – Porta a casa tre punti la Virtus Entella che sul campo del Gubbio si impone per 2-0. Le reti entrambe nel primo tempo chiudono i giochi di una partita meno entusiasmante del previsto. Gli ospiti passano avanti al 12′: Rosaia riceve da Venturi e prova a restituirgliela, la porta però è vuota e il suo retropassaggio diventa buono per Franzoni che spinge in porta da centimetri, Entella avanti. 0-1. Sul finire del primo tempo la seconda rete: Castelli gestisce sulla trequarti, apertura sulla sinistra per Boccadamo che disegna un cross perfetto dalla parte opposta, Bariti chiude l’azione di testa, raddoppio Entella, 0-2 al 45’. 65’ si complica la partita dell’Entella, su una ripartenza dei padroni di casa Franzoni stende un avversario a metà campo, espulsione diretta per il numero 24. I Biancocelesti gestiscono il vantaggio nonostante l’inferiorità numerica, i tre punti sono dell’Entella.

Gubbio – Virtus Entella 0-2

Gubbio (4-3-3): 22 Venturi; 24 Zallu (78′ Maisto), 33 Rocchi, 13 Stramaccioni, 21 Corsinelli; 19 Faggi, 8 Rosaia (80′ Di Massimo), Iaccarino; 17 Spina, 9 Tommasini, 7 D’Ursi. In panchina: Bolletta, D’Avino, Tozzuolo, Conti, Franchini, Proietti. All. Fontana.

Virtus Entella (5-3-2): 22 Del Frate; 27 Boccadamo (74′ Lipani), 15 Marconi, 6 Tiritiello, 90 Portanova, 70 Bariti (62′ Di Mario); 24 Franzoni, 47 Di Noia, 8 Karic (62′ Corbari); 9 Castelli (74′ Fall), 10 Casarotto (62′ Guiu). In panchina Vandelli, Garattoni, Ndrecka, Costa. All. Gallo.

Gol: 12′ Aut Rosaia, 45′ Bariti.

Arbitro: Ursini.

Foto: Cronaca Eugubina