Calcio Serie C – “L’unione fa la forza” e il Sestri compatto distrugge il Pescara

Sestri Levante (Sestri Levante – Pescara 3-1) – Si allontana dalle zone calde della classifica il Sestri Levante che, con una importantissima prova corale, batte il quotatissimo Pescara per tre a uno. Al 18′ squadra di casa passa: 8’ Vantaggio del Sestri Levante con Valentini! Cross dalla sinistra ben calibrato di Clemenza sul secondo palo e terzo tempo perfetto di testa a incrociare sul palo opposto.1′ più tardi il pareggio del Pescara: gran giocata prima di Ferraris e poi di Alberti, alla fine arriva il pareggio dei biancazzurri con il tap in di Meazzi al suo primo centro stagionale. Ad 1′ dalla fine del primo tempo torna avanti il Sestri: Parravicini passa a Podda ed è 2-1! Altra dormita colossale della difesa del Delfino. Al 51′ del secondo tempo tris; rigore trasformato da Clemenza.

Sestri Levante – Pescara 3-1

Sestri Levante (4-4-2): 99 Guadagno; 4 Pane, 5 Valentini, 95 Primasso, 43 Montebugnoli; 27 Podda, 18 Rosetti, 25 Nunziatini, 11 Cominetti; 10 Clemenza (79′ Reggio Garibaldi), 9 Parravicini. In panchina. Sias, Fusco, Nenci, Fedele, Oneto, Goglino. Pavanello, Di Giorgio, Piu. All. Ruvo.

Pescara (4-3-3): 22 Plizzari; 27 Moruzzi, 79 Lancini, 13 Brosco, 2 Letizia (46′ Pierozzi) ; 8 Dagasso, 6 Squizzato, 14 Valzania (46′ Merola); 21 Ferraris, 9 Alberti (57′ Tonin), 7 Meazzi (78′ Kraja). In panchina. Saio. Profeta, Crialese, De Marco, Saccomanni, Isufi, Cangiano, Zeppieri. All. Baldini.

Gol: pt 18′ Valentini, 19′ Meazzi, 44′ Podda; st 51′ Clemenza rig.

Arbitro: Ramondino.

Foto: Il Pescara