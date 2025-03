Calcio Serie C – Non basta mezz’ora per raddrizzare la partita: il Padova torna a casa con le pive nel sacco

Novara (Novara – Padova 2-1) – Un’altra doccia gelata. Al Piola di Novara il Padova perde per 2 a 1 e inciampa – dopo Feralpisalò e Renate – nel momento meno opportuno. Senza alibi, senza scuse, stavolta. Gara dai due volti per i ragazzi di Andreoletti, al quarto k.o. stagionale, il terzo di fila lontano dall’Euganeo. Malissimo per i primi cinquantacinque minuti, vivi e passionali nel resto di gara. Stavolta non è bastata la reazione di nervi vista contro la Pergolettese. Entrambe le reti dei padroni di casa sono arrivate quasi simmetricamente all’inizio di ogni tempo, sempre su azioni ampiamente leggibili. Il Novara, reduce da quattro partite senza vittorie, affamato di punti e con il coltello tra i denti, sfrutta ogni incertezza e affonda il colpo. I Biancoscudati si ritrovano invischiati in una partita sporca, nervosa, lontana dalle loro corde. Poco lucidi, troppo fragili, incapaci di trovare la scintilla giusta per ribaltare il destino. La rincorsa alla Serie B si complica, il Vicenza ringrazia e se vince con il Caldiero può portarsi a -1. Per Andreoletti una lezione dura, per il Padova un campanello d’allarme. Nulla è perduto, il finale di stagione resta incandescente. Serve calma e sangue freddo.

Novara – Padova 2-1

Novara (3-4-3): 1 Minelli; 15 Khailoti, 5 Bertoncini, 26 Lorenzini; 21 Ranieri, 8 Di Munno,99 Basso, 72 Agyemang; 7 Gerardini, 9 Asencio (24′ Ganz), 10 Donadio. In panchina. Negri, Desjardins, Anzoli, Gagliardi, Cannavaro, Maressa, Palsson, Lo Virisario. All. Gattuso.

Padova (3-4-3): 1 Fortin; 72 Faedo, 5 Perrotta (53′ Liguori), 2 Delli Carri; 14 Villa (46′ Favale), 7 Marcillo, 6 Crisetig, 26 Kirwan (59′ Russini); 92 Buonaiuto (59′ Capelli), 9 Spagnoli, 20 Bortolussi. in panchina: Sala, Voltan, Belli, Granata, Pirrello, Bianchi, Cretella, Fusi, Tumiatti, Valente, Montrone. All. Andreoletti.

Gol: pt 5′ Asencio; st 49′ Bertoncini, 70′ Spagnoli.

Arbitro: Mastrodomenico.

Foto: Novara Football Club