F1: doppietta McLaren in Cina, Ferrari in ombra

Shanghai – Piastri vince il GP Cina di Formula 1 2025, Norris completa la doppietta McLaren. Gara altalenante per una Ferrari non brillantissima: Hamilton e Leclerc passano subito Verstappen ma poi vanno al contatto tra loro, il monegasco danneggia l’ala anteriore ma è comunque più veloce del britannico che, in seguito ad un ordine di scuderia, lo fa passare. Alla fine l’aver diversificato la strategia (una sosta per il 27enne di Monte-Carlo, due soste per il sette volte campione del mondo) non paga con Verstappen che si riprende nel finale il 4° posto alle spalle di George Russell.Doppietta McLaren da pronostico al Gran Premio della Cina, vinto da Oscar Piastri davanti al compagno di squadra Lando Norris (primo la settimana scorsa in Australia) che nelle prime curve dopo il via era riuscito a saltare la Mercedes di George Russell, scattato dall’esterno della prima fila a fianco del poleman Piastri: terzo successo in carriera per l’australiano. Russell chiude terzo con la Mercedes al termine di una prova solida ed efficace. Giù dal podio la Ferrari. Contatto alla seconda curva dopo il semaforo tra Charles Leclerc (che ha poi proseguito per tutto il GP con l’ala anteriore danneggiata) e Lewis Hamilton che a metà gara ha dato via libera al compagno di squadra per consentirgli – con un passo in quel momento migliore del suo – di andare all’attacco (poi non riuscito) a Russell.

Ordine di arrivo

Piastri (McLaren) Norris (McLaren) +9.748 Russell (Mercedes) +11.097 Verstappen (Red Bull) +16.656 Leclerc (Ferrari) +23.211 Hamilton (Ferrari) +25.381 Ocon (Haas) +49.969 Antonelli (Mercedes) +53.748 Albon (Williams) +56.321 Bearman (Haas) +61.303

La classifica piloti

Lando Norris (McLaren) 44 punti Max Verstappen (Red Bull) 36 George Russell (Mercedes) 35 Oscar Piastri (McLaren) 34 Kimi Antonelli (Mercedes) 18 Charles Leclerc (Ferrari) 18 Lewis Hamilton (Ferrari) 17 Alexander Albon (Williams) 12 Lance Stroll (Aston Martin) 8 Esteban Ocon (Haas) 6

La classifica costruttori