Migliorano i conti a Palazzo Rosso

Alessandria – Ieri in Giunta è stato approvato il rendiconto (saldo di cassa) 2024 del Comune di Alessandria. Nel documento emerge che il disavanzo da 67 milioni da ripianare nel 2019 è sceso a 54 milioni, dato che consente di anticipare di cinque anni l’uscita dalla fase di pre-dissesto, dal 2038 al 2033. Da contraltare resta l’anticipazione di cassa di 20 milioni di cui dodici derivano da anticipi a Enti quali Regione, Stato e ai progetti Pnrr. Sostanzialmente 3,5 milioni l’amministrazione comunale li attende dalla Regione e il resto da vari ministeri. Da non sottovalutare il debito con le banche che è comunque sceso da 138 a 129 milioni con un risparmio secco di altri 200.000. Tuttavia ogni anno le rate dei mutui ammontano a circa 15 milioni, più altri cinque di interessi. Scarseggiano le risorse per portare a termine lavori iniziati anni fa come quelli per il Teatro Comunale fino al nuovo ponte sul Bormida.