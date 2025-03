Torino – Venerdì il Tribunale di Torino ha condannato per omicidio colposo a un anno e sei mesi di reclusione per la morte negli anni Settanta di 8 dei 16 operai delle Officine Grandi Riparazioni di Torino un medico di 85 anni che fu chiamato come libero professionista tra il 1970 e il 1979 dalle Ferrovie in qualità di consulente esterno. Gli operai si sono ammalati e sono morti a causa dell’amianto.