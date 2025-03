Pallacanestro Serie B – Il Monferrato parte bene e mantiene le distanze battendo il Capo D’Orlando

Casale Monferrato (Monferrato Basket – Capo D’Orlando 83-73) – La Novipiù Monferrato Basket supera l’Infodrive Capo d’Orlando, quarta in classifica, in un match chiave per la zona play off con il punteggio di 83-73. Decisivo il vantaggio di dieci punti conquistato nel primo quarto e mantenuto intatto per tutto il match, dato che curiosamente, tutti gli altri tre quarti si concluderanno con punteggio pari. Migliori marcatori Wojciechowski e Guerra, entrambi con 16 punti. I Rossoblù partono forte è già nel primo quarto conquistano un vantaggio di dieci punti che poi portano fino all’intervallo lungo, sul 48-38. Anche nel terzo quarto le due squadre si equivalgono (17-17) con la Monferrato Basket che mantiene quindi i dieci punti di vantaggio (65-55). Nell’ultimo quarto i rossoblù resistono ai tentativi di rientro dei siciliani, e concludono la gara sull’83-73. Prossima trasferta il 28 marzo, a Castellanza, in casa dell’Az Pneumatica Robur Saronno, ultima in classifica.

Monferrato Basket – Capo D’Orlando 83-73 (29-19, 19-19/17-17/18-18)

Monferrato Basket: Dia 2, Martinoni 13, Bertaina 0, Stazzonelli 9, Ravioli 3, Pepper 13, Marcucci 3, Wojciechiwski 16, Vecerina 8, Basta 0, Guerra 16. All. Corbani.

Capo D’Orlando: Mariani 0, Fresno 19, Palermo 5, Markovic, Barattini 7, Jasaitis 13, Cecchinato 0, Moltrasio 8, Antonietti 14. All. Elfi.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Foto: Monferrato Basket