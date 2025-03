Precipita dalla finestra: grave a San Martino

Genova – Poco prima di mezzanotte un giovane di 18 anni è precipitato dalla finestra di un appartamento al quarto piano del centro storico e si trova in gravi condizioni all’ospedale. Sul posto l’automedica Golf1, i militi con l’ambulanza della Croce Bianca Genovese e la Polizia di Stato. Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico San Martino di Genova in codice rosso per i diversi traumi e per aver battuto il capo. Intanto la Polizia sta effettuando i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del grave incidente.