Prima minaccia di buttarsi dalla finestra poi aggredisce i Carabinieri: ricoverata per il Tso

Genova – I Carabinieri sono intervenuti in un appartamento di Sestri Ponente dove una donna minacciava di buttarsi giù dalla finestra. La giovane, italiana di 30 anni, alla vista dei militari ha però impugnato una pistola, puntandogliela contro. Gli uomini della Benemerita sono riusciti a calmarla, bloccarla e disarmarla, per poi consegnarla alle cure dei sanitari del 118. L’arma è risultata in seguito essere una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso. La donna è stata trasportata dall’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi per essere sottoposta al Tso.