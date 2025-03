Uno schianto nella notte, due feriti gravissimi stanno lottando in rianimazione fra la vita e la morte

Abbiategrasso (MI) – È di due feriti gravissimi il bilancio di uno scontro frontale fra due auto che è avvenuto ieri sera verso le undici e mezza poco fuori da Abbiategrasso sulla strada provinciale 494 Vigevanese, non lontano da un fast food. Le auto, forse anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, si sono scontrate, distruggendosi. Ad avere la peggio i passeggeri di una Panda. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte, il 118 con due automediche e tre ambulanze. Due persone sono state stabilizzate e portate in codice rosso all’Humanitas. Altre due persone coinvolte nell’incidente, invece, sono state condotte in codice giallo all’ospedale di Pavia. La circolazione sulla provinciale è ripresa regolarmente intorno alle 3:30, dopo la messa in sicurezza dell’area.