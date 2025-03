Anziana scomparsa da casa ritrovata cadavere in un canalone

Valduggia (VC) – Elena Maiolo, operaia in pensione di 77 anni, sabato sera ha preparato la cena e poi è uscita allontanandosi da casa. Dopo qualche ora, non vedendola rientrare, sono iniziate le ricerche con le squadre del Soccorso alpino e speleologico piemontese e l’Unità cinofila molecolare, affiancati da Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Anche un elicottero ha sorvolato l’intera zona del Monte Fenera. Finalmente ieri notte ne è stato ritrovato il corpo senza vita in un canalone al confine con Borgosesia. È stato un passante a vederne il corpo, in una zona boschiva nei pressi di Cesolo, già nel Comune di Borgosesia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti ha camminato a lungo nei boschi, prima di scivolare (è questa l’ipotesi più probabile) e finire nel canalone.