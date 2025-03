Calcio Promozione – Partita da “Torneo dei Bar”: risultato a occhiali fra Castellazzo e Casale

Castellazzo Bormida (Castellazzo Bormida – Città di Casale 0-0) – Si spartiscono la posta in palio Castellazzo e Casale col punteggio a reti inviolate. Partono meglio i padroni di casa con le due chance capitate sui piedi di Clementini, fuori di poco. Il Casale attende e riparte in contropiede ma non riesce a pungere la difesa di casa. Nel secondo tempo maggiore spettacolo ma il risultato non cambia. Un punto per parte che non cambia per entrambe di troppo la classifica. La Fc Alesssandria rimane prima nel girone coi Casalesi che inseguono indietro di tre lunghezze.

Castellazzo Bormida – Città di Casale 0-0

Castellazzo Bormida (4-3-3): Rescia; Milanesio, Randazzo, Cimino, Chiarlo; Benabid (60′ Morettini), Viscomi, Schiavone; Sheqi, Clementini, Di Santo (50′ Caposele). In panchina. Ivaldi, Bronchi, Fusaro, Chifu, Battista, Majdoul, Myrta . All. Nobili.

Città di Casale (4-4-2): Cerruti; Miglietta, Perdicaro, Beatrice, Canino: Benna, Zaffiro, Birolo (65′ Amin); Zenga (60′ Luzzi), Passanante (70′ Rodriguez), Canuto. In panchina. Favarin, Zoboli, Maioglio, Giarola. All. Belingeri.

Arbitro: Centamore di Torino.

Foto: Castellazzo Web TV