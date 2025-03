Donna di 83 anni al volante di una Panda perde la vita in un tragico incidente stradale

Spinetta Marengo (Alessandria) – È di un morto il tragico bilancio d’un incidente stradale, che s’è verificato oggi pomeriggio lungo la la Ss10 all’altezza della concessionaria Alessandria Auto, in cui ha perso la vita Maria Grazia Bianco, di 83 anni, residente a Valmadonna, al volante della sua Panda che si è schiantata, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Alessandria, contro un’Audi guidata da un uomo di 73 anni. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118. L’uomo al volante dell’Audi è stato ricoverato in ospedale in codice verde. Il tratto della Statale 10 dove si è verificato l’incidente è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire il ripristino della viabilità.