In auto col suo cane finisce contro un albero: lui ricoverato all’ospedale, Fido incolume salvato e adottato dai Pompieri

Belgioioso (PV) – Ieri pomeriggio verso le quattro e mezza un’auto è finita fuori strada per cause in corso di accertamento andando a sbattere contro un albero. A bordo, oltre al conducente, un uomo di 49 anni, finito all’ospedale in codice rosso, anche il suo cane, un simpatico Yorkshire Terrier, che è uscito incolume, tirato fuori e subito adottato dai Pompieri. Sembra la trama di un film di Walt Disney ma è successo tutto alla frazione San Giacomo di Belgioioso. Nel frattempo, gli agenti della Polizia Stradale hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.