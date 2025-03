Record della “Ferrari Made in France”: squalificate le due auto in gara

Shanghai – I francesi (i nuovi proprietari delle Rosse) sono riusciti a coprire di merda anche la Ferrari che nel GP di Cina entra nella storia della Formula 1, ma lo fa dalla parte sbagliata: la doppia squalifica di entrambe le vetture – quella di Leclerc trovata sottopeso, quella di Hamilton col fondo troppo consumato – rappresenta una prima volta dell’eterno incubo nella storia del Cavallino Rampante. Mai, infatti, nei 1099 Gran Premi che hanno preceduto questo, la Ferrari aveva subito nella stessa gara l’esclusione dall’ordine d’arrivo di due monoposto per squalifica. L’unico precedente paragonabile è il GP della Malesia 1999, con la doppia squalifica di Schumacher e Irvine per la bandella laterale irregolare, ma poi in quel caso le due auto furono riammesse in appello.

Ordine d’arrivo

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) +9.748 George Russell (Mercedes). +11.097 Max Verstappen (Red Bull) +16.656 Esteban Ocon (Haas) +49.969 Kimi Antonelli (Mercedes) +53.748 Alexander Albon (Williams) +56.321 Oliver Bearman (Haas) +61.303 Lance Stroll (Aston Martin) +70.204 Carlos Sainz (Williams) +76.387 Isack Hadjar (Racing Bulls) +78.875 Liam Lawson (Red Bull) +81.147 Jack Doohan (Alpine) +88.401 Gabriel Bortoleto (Sauber) rit. Nico Hulkenberg (Sauber) rit. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) rit. Fernando Alonso (Aston Martin) rit.

Classifica piloti

Lando Norris (McLaren) 44 punti Max Verstappen (Red Bull) 36 George Russell (Mercedes) 35 Oscar Piastri (McLaren) 34 Kimi Antonelli (Mercedes) 22 Alexander Albon (Williams) 16 Esteban Ocon (Haas) 10 Lance Stroll (Aston Martin) 10 Lewis Hamilton (Ferrari) 9 Charles Leclerc (Ferrari) 8 Nico Hulkenberg (Sauber) 6 Oliver Bearman (Haas) 4 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 3 Carlos Sainz (Williams) 1 Isack Hadjar (Racing Bulls) 0 Liam Lawson (Red Bull) 0 Jack Doohan (Alpine) 0 Gabriel Bortoleto (Sauber) 0 Fernando Alonso (Aston Martin) 0 Pierre Gasly (Alpine) 0

Classifica costruttori