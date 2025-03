Venerdì sarà inaugurata a Bistagno la nuova sede della biblioteca civica

Bistagno (AL) – Sarà inaugurata Venerdì 28 marzo alle 17 la nuova sede della Biblioteca Civica di Bistagno nell’acquese. La sede torna ad essere nel Municipio dopo una parentesi a Palazzo Leale, che ospita la Gipsoteca Monteverde. Ci sarà la sala accoglienza, con annesso l’ufficio turistico, la sala dei libri per l’infanzia, la sala per la consultazione con postazioni pc, la sala più grande per la narrativa che rappresenta il volume maggiore di libri presenti in biblioteca e infine la saletta argento, luogo di ritrovo per la fascia senior. Il servizio di apertura è dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 oltre a due aperture pomeridiane – il lunedì e il venerdì – dalle 15 alle 17 con un’addetta dedicata e, a breve, sarà possibile il collegamento all’archivio librario da remoto. La presenza della sala consiliare al primo piano, esattamente sopra il nuovo spazio, permetterà inoltre di intensificare gli appuntamenti culturali con presentazione di libri e attività di diffusione culturale.