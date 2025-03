A Valenza la Lega è nel caos, a rischio la tenuta della Giunta

Valenza (AL) – Crisi di Giunta a Valenza a causa delle polemiche legate alla morte e ai malori di moltissimi cani per aver annusato o leccato il diserbante che è stato spruzzato dagli addetti dell’igiene pubblica lungo i marciapiedi della Città dell’Oro. La settimana scorsa il sindaco Maurizio Oddone (Lega – nella foto al centro fra Molinari e Salvini) in forza di moltissime segnalazioni ha iniziato un’indagine interna per raccogliere gli elementi del caso al fine di chiarire le cause e le responsabilità della situazione. Il diserbante usato non è nocivo per gli animali per cui si cerca di capire cosa sia veramente successo. Nel frattempo è stato sospeso il diserbo e pubblicato l’elenco delle vie dove è avvenuto dal 27 febbraio al 20 marzo: Viale Repubblica, Via Cellini, Viale Padova, Via Camurati, Via Noce, Regione Mazzucchetto, Piazza XXXI Martiri e poi in altre vie del centro storico. Resta il fatto che l’irrorazione avrebbe dovuto essere segnalata ai cittadini e questo non è avvenuto. Dopo aver chiuso l’inchiesta il sindaco ha sollevato dall’incarico l’assessore all’Ambiente Paolo Patrucco annunciando la sospensione precauzionale del servizio di diserbo. S’è scatenata la bagarre, col segretario cittadino della Lega, Massimo Ravizzola, che ha preso le difese di Patrucco definendolo un “capro espiatorio”, e criticando aspramente il sindaco (tutti leghisti). Ieri sera Ravizzola ha dato le dimissioni insieme a tutto il direttivo valenzano del Carroccio. La comunicazione è giunta nel corso di una riunione straordinaria del partito convocata nella sede della Bocciofila Belvedere.