Alessandria – Stamane un uomo di di 74 anni mentre percorreva al volante della sua auto Via Don Giovine è stato colto da infarto e ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro un cartellone pubblicitario. Sul posto un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Trasportato in codice rosso all’ospedale non si è più ripreso ed è morto nel pomeriggio.