Rissa al Pronto Soccorso: vigilante ferito, aggressore fermato dai Carabinieri

Torino – Domenica sera al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardinal Massaia c’è stato un parapiglia fra un ricoverato un po’ troppo agitato e un vigilantes aggredito, spintonato e minacciato di morte. Maurizio Rubiu, guardia giurata in servizio al Pronto Soccorso del Cardinal Massaia, verso le otto di sera è stato chiamato perché c’era un uomo che stava dando in escandescenze in reparto: stava litigando e insultando chiunque gli capitasse a tiro nei corridoi. Quando Rubiu è arrivato anche lui è finito nel mirino con insulti e minacce. Il “paziente” è uscito dal reparto ed è andato in sala d’attesa piena di gente, pazienti accompagnati dai loro parenti e amici. Per questo la guardia ha deciso di seguirlo, l’aggressione è avvenuta dopo pochi minuti. Rubiu era seduto accanto a un’infermiera quando l’uomo è corso verso di lui aggredendolo con calci, pugni e spintoni. Rubiu è uscito malconcio dalla colluttazione, con lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. All’interno del reparto, a quell’ora e di domenica, si trovavano 40 pazienti tra sala di attesa e sale interne. L’esagitato è stato finalmente bloccato dai Carabinieri che sono intervenuti e lo hanno portato in caserma.