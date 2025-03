Arrestato latitante che finisce in carcere

Alessandria – Un malvivente italiano di 59 anni residente in provincia di Asti è stato tratto in arresto nei giorni scorsi dai Carabinieri dopo un anno di latitanza. Su di lui pendeva un ordine di cattura emesso dalla Corte d’Appello di Brescia. L’uomo, irreperibile da tempo, si era spostato in varie regioni del Nord Italia per fare perdere le proprie tracce, ma nel corso delle indagini gli Uomini della Benemerita l’hanno individuato e fermato nei pressi di un’abitazione presa in affitto in un quartiere residenziale di Alessandria. Una volta confermata l’identità, è stato “accompagnato” in caserma e successivamente tradotto in carcere, dove dovrà scontare circa 9 anni di pena.