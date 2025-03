Due morti misteriose nell’arco di tre giorni

San Damiano d’Asti (AT) – Due cadaveri in tre giorni: è mistero fitto. I due corpi senza vita sono stati trovati nella stessa zona e si tratta di un giovane di 21 anni, venerdì notte, e di un giovane di 29 anni, ieri mattina. Entrambi erano residenti in paese e i cadaveri sono stati trovati nell’area di una chiesetta in periferia caratterizzata da una riproduzione della grotta di Lourdes. Il corpo senza vita del giovane di 29 anni è stato notato da un appassionato di jogging che, di buona mattina, stava percorrendo la strada isolata che conduce alla cappelletta. Ha immediatamente chiamato il 112 e poco dopo sono giunti sul posto i Carabinieri. Il Gip ha affidato all’Arma l’incarico di effettuare ulteriori accertamenti e ha disposto l’autopsia.