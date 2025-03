La Guardia di Finanza di Tortona ha sequestrato centinaia di prodotti contraffatti

Tortona (AL) – All’interporto di Rivalta Scrivia la Guardia di Finanza insieme ai funzionari della Sezione Controlli e Antifrode delle Dogane hanno ispezionato un container e sequestrato circa 600 articoli di pelletteria recanti un noto marchio italiano, contenente borse da donna e portafogli in pelle, riportanti il marchio di una nota griffe di moda che, una volta immesse sul mercato, avrebbero fruttato ricavi per circa 10.000 euro. Il titolare della ditta importatrice, risultato essere un cittadino di nazionalità cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Alessandria, per aver introdotto nel territorio dello Stato, e per la successiva commercializzazione, prodotti fabbricati in Cina e recanti un marchio italiano, non accompagnati da indicazioni precise sulla origine o provenienza estera, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.