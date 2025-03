Pullman cade nel Po: muore l’autista solo a bordo, urtate tre donne a piedi e leggermente ferite

Torino – Questo pomeriggio verso le sei un pullman è finito nel Po in piazza Vittorio Veneto dopo aver sfondando il parapetto lungo Corso Cairoli. Prima di cadere nel fiume il bus, che arrivava da LungoPo Diaz, ha cominciato a sbandare. Quando è caduto era in retromarcia: l’autista ha tentato all’ultimo una manovra sbagliata in retromarcia ma il pesante mezzo è finito in acqua appoggiandosi sul fianco sinistro. Tra i primi ad accorrere alcuni canottieri che stavano remando sul fiume. Fra loro il primo a intervenire è stato Wilhelm Teli di 32 anni che, con altri due colleghi, è salito su un motoscafo e ha raggiunto il mezzo nell’acqua. Quindi i Vigili del Fuoco si sono calati sul mezzo coricato su un fianco sul basso fondale. Il corpo dell’autista è stato portato sulla banchina dei Murazzi ma era già morto. Si tratta di Nicola Di Carlo, fondatore e titolare della Di Carlo Tours di Campobasso. Aveva 64 anni ed era originario di Guglionesi. Per fortuna non c’erano altre persone a bordo. Secondo i primi accertamenti avrebbe perso il controllo del pullman a causa di un malore. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, si sono portati ambulanze e Carabinieri. Verso le sette i Vigili del Fuoco hanno poi iniziato le operazioni per il recupero dell’autobus con autogru. Tre pedoni sono stati investiti prima che il bus precipitasse nel vuoto: si tratta di tre donne che sono state accompagnate all’ospedale Cto in codice verde: hanno riportato lesioni e ferite ma non sono gravi.