Milano – Stanotte poco dopo la mezzanotte un cinese di 42 anni è rimasto gravemente ferito al volto e al capo da colpi d’arma da fuoco fuori da un locale di Corso Garibaldi 104. È stato ricoverato in codice rosso dal 118 all’ospedale di Niguarda. Secondo i primi accertamenti a sparare sarebbero stati altri due cinesi per cui si tratterebbe di un regolamento di conti. Le indagini sono in corso da parte della Questura.