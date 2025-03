Il Consiglio Comunale di Novi voterà la sfiducia a Mauceri, Commissario per il Terzo Valico, per le dichiarazioni sulla morte dell’operaio Cucè

Novi Ligure (AL) – Non sembrano esserci dubbi sulla mozione di sfiducia presentata dal consigliere di maggioranza Salvatore Campanile in merito alle dichiarazioni di Calogero Mauceri, Commissario straordinario di Governo per il Terzo Valico, sulla morte dell’operaio Salvatore Cucè (nella foto) di 33 anni travolto e ucciso da una fiammata il 7 febbraio 2023, nel cantiere di Voltaggio. Mauceri, riferendosi all’infortunio mortale di Cucè, ha parlato di una “sorta di contingenza dovuta proprio agli operai, che forse hanno fatto qualche operazione che ha determinato questa evenienza”. Nei confronti del Commissario Mauceri sarà votata la sfiducia in Consiglio Comunale lunedì 31 marzo il cui esito appare scontato. A suo tempo, dopo il mortale incidente, la Fillea Cgil ha chiesto le dimissioni di Mauceri, mentre è intervenuta sulla vicenda anche la Feneal Uil. A due anni dalla morte di Salvatore Cucè i sindacati si augurano che sia celebrato il processo, così da mettere fine a ogni polemica.