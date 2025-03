Incidente al casello dell’autostrada: quattro feriti

Alessandria – È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato per cause in corso di accertamento stamane verso le dieci tra una Volkswagen Touran, una Skoda Octavia e un Tir Iveco all’uscita del casello autostradale di Alessandria Est (Castelceriolo) che è stato chiuso in entrata e uscita per circa un’ora. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, un’ambulanza del 118 e l’Elisoccorso. Secondo i primi accertamenti un’auto è finita contro il Tir, rimanendo incastrata sotto il mezzo. Tre le persone ferite in codice verde e una in codice giallo. Tutte a bordo dell’auto.