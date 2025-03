Casale Monferrato (Bertram Tortona -Wurzburg 80-74) – L’ottava meraviglia, intesa come vittorie consecutive tra Campionato e Coppa, permette alla Bertram Derthona di approdare ai quarti di finale della Basketball Champions League. Succede tutto in una esaltante sera di fine Marzo, quella in cui la formazione Bianconera allenata da De Raffaele fa sua la sfida spareggio nell’ultima giornata della seconda fase a gironi. Tortona conquista il secondo posto finale in classifica e vola ai Quarti ed entra in un Olimpo che vede qualificate anche Tenerife, Malaga, AEK Atene, Galatasaray, Reggio Emilia, Nymburk e Nanterre. Adesso l’attesa è per lo spareggio di questo venerdì per conoscere l’avversaria della serie dei quarti, al meglio delle tre gare, contro una delle vincitrici degli altri tre gironi di questa seconda fase a gironi, Tenerife, Malaga o Nymburk. Il sorteggio dei quarti di finale si svolgerà alle ore 11:30 di venerdì alla House of Basketball di Mies, in Svizzera, e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Basketball Champions League. Essendo arrivata seconda, la Bertram giocherà con lo svantaggio del fattore campo il quarto che prenderà avvio nella seconda settimana di aprile: la gara-1 in trasferta è in programma l’8-9, la gara-2 casalinga il 15-16 e l’eventuale “bella” fuori casa il 22-23. In palio il prestigioso ticket per la Final Four dell’8-11 maggio.

Bertram Tortona -Wurzburg 80-74 ( 18-17/22-15/25-24/15-18)

Tortona: Zerini, Vital 13, Kuhse 10, Gorham 2, Candi 7, Denegri, Baldasso 3, Kamagate 15, Biligha 14, Severini, Josovic, Weems16. Coach De Raffaele.

Wurzburg: Lewis 4, Seljaas 18, Konè, Wishart, Klassen 6, Ugrai, Steinbach, Bleck, Mintz 13, Wank, Dawkins 2, Jackson 31. Coach Filipovski.

Arbitri: Conde, Manniste.

Foto: La Stampa