“Autovelox scatenati”, troppe multe, la Procura indaga

Ivrea (TO) – “Multe a gogò” nella “gestione allegra” dei Comuni di San Francesco al Campo, Lombardore e San Ponso, nel torinese. Per gli inquirenti sarebbero state erogate una miriade di sanzioni a cittadini che in realtà non avevano violato il codice della strada, “Con ingiustificata — scrive la Procura di Ivrea — allocazione e destinazione di parte dei fondi a favore di personale dei Comuni stessi” per cui i soldi delle multe sarebbero finiti come “extra” anche nelle tasche dei dipendenti pubblici. Undici persone fra dipendenti comunali, amministratori locali e agenti della municipale del Comune di San Francesco al Campo (centro nevralgico secondo gli investigatori) sono indagati a vario titolo per concussione, falso, turbata libertà degli incanti. Le tre polizie locali interessate hanno in comune il comandante, che è Carlo Mura. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti, come quella dell’ex sindaco di San Francesco al Campo Diego Coriasco, in carica fino al 2024. Ieri nel Comune di San Francesco il clima era tesissimo. Dall’alba i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno bloccato gli accessi al palazzo comunale e iniziato a sequestrare documenti per acquisire documentazione a riscontro e verifica dei reati ipotizzati, nonché ad accertare la regolarità delle installazioni poste e utilizzate lungo la viabilità comunale, extracomunale e aeroportuale. Sul banco degli “imputati” pima degli autori della presunta truffa, sono quei marchingegni infernali degli autovelox e delle telecamere per le Ztl. L’indagine è ampia e segue più fronti. Gli inquirenti spiegano che è presto per avere contezza del numero di multe e, a quanto ammontino i loro incassi, sarà possibile stimarlo nei prossimi giorni solo sulla base dei riscontri delle perquisizioni e dopo avere visionato tutti gli atti.