Ennesimo incidente sul lavoro, operaio all’ospedale in codice rosso

Carasco (GE) – Ennesimo incidente sul lavoro ieri sera in un’azienda di Carasco, nell’entroterra di Chiavari, dove un operaio di 35 anni è rimasto con un braccio incastrato in una pressa. I colleghi sono stati i primi a prestargli soccorso dopo aver chiamato il numero di emergenza 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica. L’operaio è stato subito soccorso e poi trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso. Sul posto gli ispettori della Asl e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’incidente.