I Carabinieri salvano la vita a una ragazza di 21 anni che voleva buttarsi dal tetto dell’ospedale

Barona (MI) – Ieri sera una ragazza di 21 anni ricoverata all’ospedale San Paolo è salita sul tetto urlando che si voleva suicidare gettandosi nel vuoto. Come al solito sono intervenuti i “Caramba” che l’hanno bloccata e salvata. Tutto è iniziato quando è stato segnalato al 112 che la giovane aveva raggiunto il tetto dell’ospedale di Via Antonio di Rudinì, minacciando il suicidio. La telefonata è stata subito inoltrata ai Carabinieri che hanno inviato sul posto le pattuglie. Gli Uomini della Benemerita hanno rintracciato la giovane, si sono arrampicati lungo la struttura, avvicinandosi progressivamente alla donna e avviando un’attività di dissuasione, anche per favorire l’installazione da parte dei Pompieri di un telo di protezione nell’area sottostante. Infine, sono riusciti ad afferrarla mentre si sporgeva pericolosamente nel vuoto.