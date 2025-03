Lunedì iniziano i lavori sui due ponti di Ovada

Ovada (AL) – Forse ci siamo: dopo i rinvii, l’ultimo dei quali quello per il passaggio della Milano – Sanremo del 22 marzo scorso, finalmente prenderà il via lunedì 31 marzo il cantiere per la ristrutturazione del ponte sul torrente Stura che si prevede durino tre mesi, quindi a giugno si passerà all’intervento su quello dell’Orba. In quel periodo per raggiungere Ovada si dovrà salire in strada Cappellette e arrivare a Grillano, oppure raggiungere Silvano d’Orba e tornare indietro sulla provinciale 155 Novi-Ovada. Complessivamente per terminare i lavori sui due ponti è previsto circa un anno per un costo complessivo di circa 1,8 milioni di euro per cui la Provincia ha dovuto chiedere aiuto alla Regione poiché i fondi ottenuti da Roma, 1,4 milioni di euro, non erano sufficienti a coprire l’interno importo della spesa.