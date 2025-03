Alba (CN) – Ieri pomeriggio alcuni agenti della Polizia Penitenziaria sono stati aggrediti nel carcere di Alba da un detenuto che aveva chiesto di conferire col Sovrintendente di Polizia Penitenziaria responsabile del turno. A questo punto il detenuto si è scagliato violentemente contro il Sovrintendente e contro gli agenti intervenuti per bloccarlo. Gli agenti sono finiti in infermeria, il detenuto è tornato in cella.